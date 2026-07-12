Не смогли откачать: на озере Увильды утонул мужчина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Очередная трагедия на воде произошла 11 июля на территории озера Увильды. По данным очевидцев, молодой человек пошел купаться и начал тонуть. Другие отдыхающие вытащили его на берег и пытались откачать в течение 20 минут, однако спасти мужчину не удалось.

В Следственном комитете Челябинской области подтвердили трагедию. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

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