Участник СВО Евгений Мурашов стал замминистра в Челябинской области

Евгений Мурашов. Фото: «Время героев»

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области стал участник кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев» Евгений Мурашов.

46-летний полковник Евгений Мурашов – уроженец Челябинска, выпускник Челябинского высшего танкового командного училища, кавалер двух орденов Мужества.

В рамках программы «Время героев» наставником Мурашова стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

—Убежден, что он проявит себя достойно на новой должности, сможет эффективно решать поставленные задачи и работать на благо жителей Челябинской области, — прокомментировал новое назначение Алексей Текслер.

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