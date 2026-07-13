Челябинские торговые комплексы «Фокус» и «Теорема» продаются за 3,3 млрд рублей

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На рынке коммерческой недвижимости Челябинска обновлены два крупных предложения. На реализацию в очередной раз выставлены торгово-развлекательный центр «Фокус» за 2,3 млрд рублей и торговый центр «Теорема» за 875 млн рублей. Совокупная заявленная стоимость обоих объектов составляет 3,26 млрд рублей.

По информации с сайта объявлений, ТРК «Фокус» имеет площадь около 60 тысяч квадратных метров, годовой арендный поток комплекса достигает 550 млн рублей при посещаемости порядка 5 млн человек в год. По сравнению с оценкой прошлого года текущая цена продажи актива была снижена владельцем на 13% — с 2,75 миллиарда до 2,3 миллиарда рублей.

Второй объект, торговый центр «Теорема», имеет существенно меньшую площадь — 13,2 тысячи квадратных метров. Его продажа также сопровождается значительным дисконтом: если в марте текущего года собственник пытался реализовать здание за 1,1 миллиарда рублей, то теперь цена была скорректирована в сторону уменьшения до текущих 875 миллионов.

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