Росимущество продает топливные активы челябинского экс-губернатора

До национализации 2024 года Юревич и Белоусов владели газовыми заправками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Челябинскоблгаз». Доля в 57,6% ранее принадлежала бывшему губернатору Михаилу Юревичу и его бизнес-партнеру, депутату Госдумы Вадиму Белоусову и была изъята в собственность государства решением суда.

В активы предприятия входят четыре земельных участка, АГЗС в Челябинске и Кунашаке, офисное здание и производственные помещения в Челябинске. Начальная стоимость активов составляет 335 млн рублей. Прием заявок на ГИС «Торги» ведется до 5 августа, аукцион запланирован на 10 число.

Это уже не первая попытка продать активы «Челябинскоблгаза». В предыдущий раз торги проходили в ноябре 2025 года, но не состоялись из-за отсутствия участников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.