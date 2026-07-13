«Стас еще не постарел»: создатели сериала «Челябинский раджа» объяснили, почему не взяли Ярушина на главную роль

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Создатели сериала «Челябинский раджа» объяснили, почему главную роль в проекте сыграл Дмитрий Брекоткин, а не уроженец Челябинска Станислав Ярушин. Этот вопрос журналисты задали съемочной группе на встрече с прессой.

По словам сценариста, при выборе актера ориентировались прежде всего на образ героя.

– Дмитрий Брекоткин - это портрет, который подходит под определение «Челябинск», – сказал он.

Продюсеры пояснили, что искали исполнителя, который внешне соответствует образу взрослого уральца. Именно поэтому выбор остановился на Брекоткине.

– Герой взрослый, а Стас при всей нашей любви еще не постарел.

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