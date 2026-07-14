Протянул ручку к проводу: трехлетнего мальчика ударило током на челябинском пляже, ребенок попал в больницу

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске маленький мальчик пострадал во время отдыха на пляже.

Инцидент произошел 12 июля. Трехлетнего ребенка заинтересовал провод, через который к сети подключали пляжный инвентарь. Мальчик схватился за кабель и получил удар током.

С пляжа ребенка увезла скорая помощь – малыша доставили в больницу с диагнозом «электротравма».

В региональном СУ Следственного комитета после происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям руководства пляжа, — пообещали в ведомстве.

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