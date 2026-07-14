Вызвали врачей, но встретили с кулаками: молодые челябинцы атаковали скорую помощь

Врач пострадал на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске группа молодых людей напала на бригаду скорой помощи.

Медики вечером 13 июля приехали на вызов к ТРК «Космос». Но еще недавно просившие помощи врачей горожане повели себя агрессивно. Они бросались на медицинский автомобиль, гнусно ругались, а один из дебоширов побил врача.

Медиков спасли охранники ТРК. Они обезвредили агрессоров и вызвали Росгвардию.

— Нападавший был задержан, а пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую помощь, – рассказали в региональном министерстве здравоохранения. — Несмотря на инцидент, врач продолжил выполнять свои обязанности, оставаясь на дежурстве.

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