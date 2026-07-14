«Спасибо, что ведете за собой людей»: Владимир Путин поблагодарил челябинского волонтера за развитие футбола для незрячих

Владимир Путин и Вадим Шарипов на форуме «Все для Победы». Фото: Народный фронт.

На форуме Общероссийского Народного фронта «Все для Победы» состоялась встреча Владимира Путина с волонтером из Челябинска Вадимом Шариповым. Ранее участник СВО, потерявший зрение из-за боевого ранения уже общался с президентом: при подготовке прямой линии 2025 года он работал в колл-центре и рассказал Путину про свою мечту — создать в Челябинске футбольную секцию для спортсменов с нарушениями зрения.

Президент дал поручение взять идею в разработку, этим совместно занялись ОНФ и правительство региона. В конце июня 2026 года площадка была открыта. Снова встретившись с президентом, Вадим Шарипов доложил ему о результатах проделанной работы:

— Нашей целью является реабилитация ветеранов СВО с частичной или полной потерей зрения. При поддержке губернатора и Народного фронта мы открыли площадку. Назвали ее «Преодоление». На открытии был полпред по Уральскому округу Артем Жога, вместе с губернатором они попробовали поиграть с нами.

Волонтер отмечает, что правительство Челябинской области оказало проекту полную поддержку: выделило зал, помогло закупить инвентарь. В дальнейшем планируется не только реабилитировать там ветеранов СВО, но и развивать детский адаптивный спорт.

— Спасибо, что занимаетесь этим и ведете за собой людей, — поблагодарил Вадима Шарипова Владимир Путин.

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