Особенно нужна питьевая вода: благотворительный фонд собирает продукты для помощи златоустовцам

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля волонтеры челябинского благотворительного фонда продовольствия выезжали в Златоуст, чтобы оказать оперативную поддержку жителям города, пострадавшим от последствий разрушительного ураганного ветра. Сделать это удалось в большей степени благодаря наличию специально сформированного запаса для реагирования на чрезвычайные ситуации, так что гуманитарная помощь была передана людям в кратчайшие сроки.

Сейчас запасы экстренного резерва истощены, и фонду необходимо срочное пополнение для обеспечения готовности к новым вызовам. В приоритете находится питьевая вода. Фонд обращается как к производителям, так и неравнодушным жителям Челябинска с просьбой о помощи.

Кроме того, фонд призывает всех жителей региона принять участие в формировании продуктового резерва 24 и 25 июля. Для этого в некоторых магазинах торговой сети установлены специальные ящики для пожертвований. Чтобы поддержать земляков, достаточно купить продукты длительного хранения — крупу, макароны, консервы, чай, воду или сахар — и оставить их в пункте сбора.

Акция пройдет по следующим адресам:

Челябинск:

— ул. 40-летия победы, 3

— проспект Победы, 159

— ул. Братьев Кашириных, 104

— ул. Гагарина, 58

— ул. Тухачевского, 11

— ул. Жукова, 36

Копейск:

— ул. Славы, 35

— проспект Коммунистический, 19А

— ул. Коммунистическая, 22

Коркино:

— ул. 30 лет ВЛКСМ, 173

Магнитогорск:

— Западное шоссе, 96/1

— Западное шоссе, 35

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