Ни телефона, ни денег: продавец дешевой техники обвинил в мошенничестве своего босса и отправил клиентов в полицию

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский магазин, продававший технику из-за границы под заказ по ценам ниже рыночных, прекратил исполнять обязательства перед покупателями. 14 июля компания опубликовала обращение, в котором допустила наличие признаков мошенничества в своей деятельности.

В телеграм-канале проекта сообщается, что денежные средства от продаж ежедневно забирал фактический организатор бизнеса, который вместе с супругой внезапно перестал выходить на связь. Предприниматели, на которых были оформлены торговые точки в Челябинске и Миассе, названы пострадавшими — они якобы делали возвраты из личных средств. Клиентов просят идти в отделы полиции со всеми имеющимися документами, перепиской и сведениями о переводах.

— По имеющейся информации, до настоящего времени со стороны указанных лиц (речь идет о фактическом организаторе бизнеса. - Прим. автора) не предпринято действий, направленных на урегулирование ситуации, исполнение обязательств перед клиентами или возмещение причиненного ущерба. Каждое заявление, каждый документ и каждое свидетельство имеют значение. Именно активная позиция всех пострадавших поможет добиться справедливого рассмотрения дела, — сообщили авторы обращения.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в органы внутренних дел города уже поступило порядка 150 обращений от пострадавших.

— Все заявители подробно опрошены об обстоятельствах произошедшего. Собранные материалы детально изучаются в рамках доследственных мероприятий. Всех пострадавших просим обратиться в территориальные отделы полиции, — прокомментировали в ведомстве. На фоне скандала торговая точка на улице Сони Кривой закрыта второй день подряд, возле нее собираются люди, однако общаться с ними никто не спешит. При этом на официальном сайте магазина до сих пор можно оформить и оплатить новый заказ. Кроме того, в телеграме создан канал для обманутых челябинцев. Сейчас там уже более 5700 человек.

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