Первый на Урале: в Челябинске начал работу завод по переработке тетрапака

Фото: Правительство Челябинской области

В Челябинске запущен новый комплекс по переработке многослойной упаковки — первое предприятие такого профиля на Урале и в Сибири и второе во всей России. Проектная мощность завода составляет 10,8 тыс. тонн сырья в год при объеме инвестиций в 700 млн рублей.

Упаковка типа «Тетрапак» считается одним из самых сложных видов отходов: ее выпускают много, а перерабатывают сравнительно небольшую часть. На новом предприятии установлено современное оборудование производительностью до 900 тонн в месяц, работающее по строгим экологическим стандартам с системами водоочистки и дымоудаления. Завод функционирует по принципу замкнутого цикла. Полученное бумажное волокно направляется на другое предприятие той же компании для выпуска экоупаковки для яиц, а полиалюминиевая гранула используется в производстве стройматериалов и дорожных покрытий.

Губернатор Алексей Текслер посетил новое предприятие «Центр упаковки» и подчеркнул его стратегическую важность. По словам главы региона, запуск одного предприятия дает комплексный эффект для экономики области.

— Все очень просто: чем больше мы будем перерабатывать, тем меньше мы будем захоранивать. А вы понимаете, что любые отходы, в которых есть пластик, перерабатываются сотни лет. А так мы сохраняем природу и возвращаем продукт на повторное применение, — отметил Алексей Текслер.

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