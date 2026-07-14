Школа наставничества: 267 специалистов из ЮУГМУ поддержат выпускников медвузов Челябинской области

Фото: пресс-служба ЮУГМУ

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) стартовала программа повышения квалификации «Наставничество в медицинской организации». Обучение прошло в рамках Соглашения «Вуз-регион».

Курс прослушали 267 специалистов — действующих наставников и ответственных за работу с молодыми врачами в медицинских организациях региона.

Программа стала ответом на изменения в законодательстве: с 1 марта 2026 года работа под руководством опытного коллеги стала обязательной для выпускников медвузов и колледжей по всей стране.

На занятиях слушателям объяснили правовые основы, правила оформления документов и психологию общения с новичками. Главная цель обучения — помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться к самостоятельной работе в больницах Челябинска и области.

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