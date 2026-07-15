Коней не пустили на соревнования: на границе Челябинской области остановили машину со спортивными скакунами

Копыта, грива и хвост вместо документов не сгодились Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На границе Челябинской области и Казахстана остановили машину с живым грузом. Автомобиль вез спортивных лошадей на соревнования в Подмосковье. Но оказалось, что вез неправильно: не по тому маршруту, что прописан в сопроводительных документах.

— Искажение информации о пути следования является критическим нарушением, так как не позволяет отследить эпизоотическое благополучие территорий транзита и создает риски заноса инфекционных заболеваний, — пояснили в Уральском управлении Россельхознадзора.

В итоге грузовик вместе с тренированными скакунами вернули в Казахстан – переоформлять документы.

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