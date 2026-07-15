Уровень воды в реке Миасс в ближайшее время поднимется

«Возможны непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения», - предупредили в минэкологии Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске решили увеличить сброс воды из Шершневского водохранилища до 60 кубометров в секунду. Специалисты не исключают дальнейшего увеличения сброса.

— Мера связана с продолжающими обильными осадками и притоком воды из Аргазинского водохранилища, — пояснили в региональном министерстве экологии. — Увеличение сброса необходимо для регулирования уровня водоема и реки Миасс.

В ближайшее время река Миасс может ненадолго выйти из берегов.

Плотина Шершневского водохранилища работает в штатном режиме. Уровень воды перепроверяют каждые два часа.

По данным регионального Гидрометцентра, минувшей ночью сильные дожди прошли на севере Челябинской области. Новые дожди и грозы прогнозируют в три ближайших дня.

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