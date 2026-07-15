В Челябинске с 28 июля в 953 многоэтажках пропадет горячая вода

Горячей воды не будет в четырех городских районах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске готовятся к пятому этапу массовых опрессовок. Он стартует 28 июля.

Горячую воду отключат в 953 многоквартирных домах и 141 соцучреждении. Гидравлические испытания затронут Калининский, Тракторозаводский, Ленинский и Центральный районы.

По графику, отключение должно длиться две недели, до 11 августа. Но в реальности может занять и больше времени.

— В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период может быть продлен, — предупредили в мэрии.

Вот список адресов, попадающих под отключение:

Калининский район

Ленинский район

Тракторозаводский район

Центральный район

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