Магнитогорский аватар для орбиты: Теледроид отправился покорять МКС

Фото: «Андроидная техника»

Космическая техника, рожденная в Челябинской области, снова нацелилась за пределы Земли. 14 июля с площадки Байконура в небо ушел «Союз МС-29», и вместе с экипажем на борту находился еще один важный «пассажир» — робот Теледроид. Его изготовили инженеры магнитогорского НПО «Андроидная техника».

Теледроида сначала испытают на станции, а затем выведут в открытый космос. Он станет своеобразным «двойником» космонавта в металле. Управлять этим механизмом будет оператор, облаченный в костюм с виртуальным шлемом.

Полет на орбиту совершается в рамках 75-й экспедиции. Ключевая троица — командир Петр Дубров и бортинженеры Анна Кикина с Анилом Меноном. Их дублеры — Константин Борисов и Дениз Бернхем, а руководит резервной группой уроженец столицы Южного Урала Дмитрий Петелин.

Кстати, в 2019 году на орбите уже работал робот «Федор», созданный на предприятии «Андроидная техника».

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