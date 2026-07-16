Назвал животным и рассказал страшилки о фарше: жителя Челябинской области заставили извиниться за ложные обвинения в адрес соседа

Мужчину обязали извиниться, причем обязательно сделать это в мессенджере «Макс» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Троицке Челябинской области соседский конфликт пришлось решать через суд.

Житель одной из многоэтажек обвинил соседа-пенсионера в том, что тот раскидывает по окрестностям мясной фарш с ядом, чтобы отравить бездомных собак. По словам горожанина, от таких опасных приманок страдают домашние питомцы. Вместе с жуткими историями мужчина выложил в общедомовом чате фото, полное имя и адрес предполагаемого отравителя. Он утверждал, что о фарше ему рассказали люди, лично видевшие черные дела пенсионера.

Пожилой сосед сильно обиделся на такие обвинения и обратился в суд.

— О н категорически отвергал обвинения, был возмущен, что в тексте в его адрес было употреблено слово «животное», указал на то, что после случившегося у него пошатнулось здоровье, — рассказали в региональном ГУ ФССП.

Суд встал на сторону пенсионера.

Общедомовой чат в заблокированном мессенджере к тому времени удалили. Но суд обязал троичанина опубликовать опровержение предыдущих слов уже в чате мессенджера «Макс».

Однако мужчина медлил с извинениями. Судебным приставам он рассказал, что допустил ошибку при регистрации, так что теперь в «Максе» его заблокировали.

Приставы намекнули, что мужчину ждет сбор в 10 тыс. рублей, а еще запрет на выезд за рубеж и другие неприятные ограничения. После этого троичанин выложил текст извинений с аккаунта своей супруги, подписав собственным полным именем. Решение суда после этого посчитали исполненным.

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