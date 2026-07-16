В Челябинской области после дождей подтопило жилые дома

Фото: администрация Верхнего Уфалея

В Верхнем Уфалее после обильных дождей водоемы вышли из берегов и подтопили частные дома. Из-за этого в городском округе ввели режим повышенной готовности.

Как сообщили в мэрии, на помощь местным чрезвычайным службам приехали сотрудники МЧС из Челябинска. Для пострадавших открыли пункт временного размещения.

По данным регионального Гидрометцентра, за прошедшие сутки в Верхнем Уфалее выпало 50% от месячной нормы осадков.

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