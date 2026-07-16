Пострадали больше 500 человек: в Челябинске возбудили дело из-за мошенничества с дешевыми айфонами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
После многочисленных жалоб клиентов на магазины PROStore & PROTechno в Челябинске полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Магазины обещали покупателям привезти из-за рубежа айфоны по сравнительно небольшой цене. Но заветных гаджетов отдавшие деньги люди так и не дождались.
По версии следствия, 30-летний бизнесмен с пока не известными сообщниками обманом заполучили свыше 15 млн рублей.
— Потерпевшими признаны более 500 челябинцев, а также жителей других регионов страны, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Полицейские не исключают, что обманутых может быть еще больше. Они надеются не только расследовать дело, но и найти всех пострадавших от махинаций.
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