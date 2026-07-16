Охраной занялись люди без удостоверений: двух руководителей ЧОПа в Челябинске обвинили в мошенничестве

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске предъявили обвинение в мошенничестве двум руководителям охранного предприятия «Ратник». Дома у бизнесменов провели обыски.

По версии следствия, контора заключила контракт на обеспечение безопасности в образовательной организации. При этом работать отправили 16 человек, у которых не было необходимых удостоверений охранников, а деятельность чоповцев не отвечала требованиям законодательства.

За услуги по охране фирма получила из бюджета 2,5 млн рублей.

— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, — уточнили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

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