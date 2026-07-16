Порвало провода и повалило столбы: связисты восстанавливают интернет-сети после урагана в Златоусте

По данным «Ростелекома», из-за разгула стихии без интернета остались более 3000 абонентов. Фото: «Ростелеком»

В Златоусте продолжается ликвидация последствий мощного урагана, которой обрушился на город в прошлые выходные. Из-за поваленных деревьев и обрыва линий электропередач в городе пострадала телекоммуникационная инфраструктура. Где-то не просто порвало провода, но даже сломало столбы. Прежде чем приступить к основной работе, специалистам приходится расчищать завалы из веток.

Тем не менее всего за сутки удалось устранить повреждения на всех магистральных линиях связи, восстановив участки протяженностью от 150 метров до километра. Благодаря этому, в дома большей части пострадавших абонентов вернулся интернет и различные цифровые сервисы.

— Ювелирную сварку тончайшего оптоволокна инженерам приходится делать даже в темноте, в полевых условиях. С воскресенья мы перешли к ремонту распределительных сетей — то есть тянем связь уже непосредственно к жилым домам, — прокомментировал директор сервисного центра Челябинского филиала «Ростелекома» Артем Мазымов. — На данный момент восстановлены 32 таких участка, израсходовано более 10 километров кабеля.

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