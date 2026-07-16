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НовостиОбщество16 июля 2026 12:06

«Это уже совсем наглость»: нетерпеливая маршрутка выскочила на встречку. Теперь она отправилась на штрафстоянку

ГАИ Челябинска отстранила от управления выехавшего на встречку маршрутчика
Алина КУНГУРЦЕВА
Водителя не смутила двойная сплошная

Водителя не смутила двойная сплошная

Фото: читатель «КП».

После публикации в канале КП-Челябинск в МАХ о нетерпеливом маршрутчике, который выехал на встречку через двойную сплошную, Госавтоинспекция отстранила лихача от управления.

— Перекресток Свободы и Ленина, маршрут № 92. Это уже совсем наглость! Куда так спешить? На светофоре было всего несколько машин, — возмущается автор фото.

Выехавшего на встречку маршрутчика отстранили от управления, а пазик отправили на штрафстоянку

Помимо нарушения ПДД, которое зафиксировал наш читатель, оказалось, что у ПАЗика неисправны тормоза, а со стороны водителя установлены дополнительные элементы, ограничивающие обзор.

— Водитель отстранен от управления автобусом, транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — сообщили КП-Челябинск в ГАИ города.

Лишат ли водителя прав или он отделается штрафом, решит административная комиссия.

Госавтоинспекция напоминает, что по всем фактам нарушений ПДД и аварий на дорогах города можно сообщить в Госавтоинспекцию Челябинска по адресу: ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть: 728-60-11, 728-60-10.

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