«Это уже совсем наглость»: нетерпеливая маршрутка выскочила на встречку. Теперь она отправилась на штрафстоянку

Водителя не смутила двойная сплошная Фото: читатель «КП».

После публикации в канале КП-Челябинск в МАХ о нетерпеливом маршрутчике, который выехал на встречку через двойную сплошную, Госавтоинспекция отстранила лихача от управления.

— Перекресток Свободы и Ленина, маршрут № 92. Это уже совсем наглость! Куда так спешить? На светофоре было всего несколько машин, — возмущается автор фото.

Выехавшего на встречку маршрутчика отстранили от управления, а пазик отправили на штрафстоянку

Помимо нарушения ПДД, которое зафиксировал наш читатель, оказалось, что у ПАЗика неисправны тормоза, а со стороны водителя установлены дополнительные элементы, ограничивающие обзор.

— Водитель отстранен от управления автобусом, транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — сообщили КП-Челябинск в ГАИ города.

Лишат ли водителя прав или он отделается штрафом, решит административная комиссия.

Госавтоинспекция напоминает, что по всем фактам нарушений ПДД и аварий на дорогах города можно сообщить в Госавтоинспекцию Челябинска по адресу: ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть: 728-60-11, 728-60-10.

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