Студенты ЮУрГГПУ нашли артефакты бронзового века в Кизильском районе

Фото: пресс-служба ЮУрГГПУ

В Кизильском районе, у поселка Кацбах на берегу степной речки Зингейки, работает археологическая экспедиция Челябинского педагогического университета. Как сообщает пресс-служба ЮУрГГПУ, студенты первого курса историко-филологического факультета проходят здесь практику под руководством заведующего научно-исследовательской лабораторией археологических исследований вуза Ирины Алаевой. В бронзовом веке на этом месте жили скотоводы.

За последние три года исследователи уже обнаружили здесь каменный боевой топор и костяную рукоять плети с микенским орнаментом. В этом году находки тоже не разочаровали: первокурсница Злата Филистеева нашла каменную литейную форму, в которой древние металлурги отливали ножи-кинжалы, наконечники стрел и украшения.

На раскопки ежегодно приезжает ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов: когда-то он сам участвовал в археологических экспедициях, а потом работал учителем истории. В этот раз он пообщался со студентами, поделился воспоминаниями, а ребята рассказали о своей жизни на практике.

Помимо раскопок, первокурсники уже побывали на экскурсии в казачьей станице Кацбахской: познакомились с архитектурой казаков, поднялись на колокольню местного храма, оглядели степные просторы. К ним также приезжал преподаватель МГУ, доктор исторических наук Владислав Житинев с лекцией о палеолите Южного Урала.

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