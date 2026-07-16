Ошибки с обеих сторон? Россельхознадзор ищет причину массовой гибели пчел под Челябинском

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Россельхознадзор проводит проверку по факту массовой гибели пчел в Аргаяшском районе Челябинской области. Пасеки пострадали в четырех селах: Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.

В ходе разбирательства, как сообщает ИА «Уральский меридиан», выяснилось, что к ситуации привели ошибки с обеих сторон. Пчеловод не зарегистрировал свою пасеку в системе «ВетИС» (компонент «Хорриот»), хотя это требование действует с сентября 2025 года. Без регистрации точно подсчитать потери невозможно, поэтому пчеловод получил предупреждение.

Специалисты также установили, что поля, где обнаружили мертвых насекомых, засеяны рапсом. Инспекторы уже отобрали пробы почвы и растений — их проверят на содержание пестицидов и агрохимикатов. Образцы отправлены в лабораторию. Параллельно ведется мониторинг в системах «Сатурн» и «Портал пчеловода». Решение будет принято после получения результатов анализов.

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