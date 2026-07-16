Примитив или эмоции: филолог рассказала, как смайлики изменили наше общение

Для многих отсутствие смайлика в переписке и вовсе означает серьезный разговор Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эмодзи прочно вошли в нашу переписку. Смайлики, сердечки, пальцы вверх используют почти все. Делают ли они речь примитивной? Рассказала доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Натальи Шлемовой.

По словам филолога, эмодзи появились как способ передать эмоции в тексте, где нет ни мимики, ни жестов, ни интонации. Картинки восполняют этот пробел. При этом, как отмечает Наталья Шлемова, идея использовать символы для передачи эмоций не нова: еще в 1969 году Владимир Набоков предлагал ввести специальный значок для улыбки.

Эмодзи не делают речь примитивной, уверена филолог. Это не замена языка, а дополнительный инструмент, который помогает смягчить тон, передать отношение. В родительских чатах, например, с помощью реакций голосуют, чтобы не забивать ленту сообщениями. Однако полностью заменить слова картинками невозможно — сложные мысли так не передать.

При этом один и тот же смайлик может трактоваться по-разному в зависимости от культуры и поколения. «Палец вверх» в Иране и Афганистане — оскорбление, а у зумеров — ирония. «Череп» бумеры понимают буквально, миллениалы — как «все плохо», зумеры — как «умираю со смеху». А «баклажан» и «персик», по словам Натальи Шлемовой, уже давно используют с эротическим подтекстом.

Эмодзи все чаще фигурируют в судах. Лингвисты-эксперты помогают устанавливать значение того или иного символа в конкретном контексте, и такие случаи уже есть. В России смайлик «денежный мешок» помог доказать факт вымогательства.

Подробнее о том, какие еще смыслы скрывают смайлики пишут наши коллеги hornews.com.