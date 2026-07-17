В Челябинской области паводок подтопил 211 участков к утру 17 июля

Фото: администрация Верхнего Уфалея

В Верхнем Уфалее и Златоусте из-за сильных дождей вышли из берегов реки. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, к утру 17 июля в двух городах подтоплено 69 участков с жилыми домами, а также 142 приусадебных участка.

За последние сутки в Златоусте вода ушла с 28 участков.

В пункте временного размещения в Верхнем Уфалее остаются три человека. В Златоусте ПВР пустует.

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