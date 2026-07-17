Авиарейс «Челябинск-Минводы» задерживается почти на девять часов

Рейсы в Минводы и обратно сильно задерживаются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Челябинска 17 июля задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Заранее отложена посадка самолета из Сочи, но совсем немного. Вместо 14:45 ее ждут в 15:03.

А вот самолет из Минеральных Вод сильно опаздывает. Он должен был приземлиться в Челябинске еще в 5:45, но прибытие рейса отложено до 13:40.

Обратный вылет в Минводы тоже задерживается. С 6:45 его перенесли на 15:20.

В аэропорту Минвод сегодня опаздывает больше десятка рейсов. В Ставропольском крае ввели режим беспилотной опасности. Аэропорт Сочи этим утром прерывал работу по распоряжению Росавиации.

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