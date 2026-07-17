Челябинская фирма заплатит за вред от затопления пограничного корабля в Тихом океане

Корабль затонул у причала. Фото: Восточное МСУТ СК РФ.

Компания «НефтеГазСервис», зарегистрированная в Челябинске, обязана будет выплатить государству 180,6 млн. рублей за вред, причиненный бухте Заводской в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда.

Весной 2023 года у берегов Камчатки на дно ушел пограничный сторожевой корабль «Воровский». Он много лет наводил трепет на дальневосточный браконьеров, экипаж корабля задержал десятки судов-нарушителей. В 2020 году пограничники списали «Воровский» по причине обветшания. Еще спустя пару лет бывшую грозу браконьеров продали на металлолом.

Купленный «НефтеГазСервисом» корабль стоял у причала, дожидаясь, когда его порежут на кусочки. Как следует из материалов дела, владельцы судна не обеспечили всех необходимых мер безопасности вовремя стоянки судна. В результате «Воровский» затонул. Над водой остался торчать только нос судна.

— В месте затопления судна наблюдались пятна и пленки нефтепродуктов с яркими цветными полосами, не разрывающиеся при волнении с переходом цветности к тусклой мутно-коричневой цветности, чувствовался характерный стойкий запах нефтепродуктов, — уточняется в судебном решении.

Ущерб от затопления корабля оценили в более чем 180 млн рублей. Росприроднадзор через суд решил взыскать эту сумму с владельцев судна. Арбитражный суд согласился, что требования истца справедливы, но «НефтеГазСервис» обжаловал судебное решение. Подача апелляции успехом не увенчалась – жалобу оставили без удовлетворения, компенсацию по-прежнему необходимо выплатить.

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