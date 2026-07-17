Челябинская компания расширила линейку оборудования для строительства мини-НПЗ

Фото: «НикОйл»

Ситуацию на топливном рынке в России должна переломить распределенная сеть малотоннажных нефтеперерабатывающих заводов: эту инициативу, высказанную главой Забайкалья Александром Осиповым поддержал президент Владимир Путин. Запуск такой сети позволит увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и повысить устойчивость топливообеспечения регионов.

Однако строительство даже малых НПЗ требует оснащения специализированным оборудованием для глубокой переработки нефти: очистки, риформинга, изомеризации, депарафинизации. Один из производителей такого оборудования, компания «НикОйл», работает в Челябинской области.

— Сегодня недостаточно просто быстро установить небольшую перегонную установку. Первичная переработка дает нефтяные фракции, но еще не гарантирует получение готового топлива требуемого качества. Для этого оптимальны модульные решения, позволяющие адаптировать технологическую схему под состав сырья, требуемую производительность и характеристики конечного продукта, — рассказывает Ольга Николенко, директор компании «НикОйл».

Сейчас, ввиду новых вызовов, компания расширяет линейку такой модульной продукции. Одна из перспективных разработок — модуль каталитической депарафинизации, позволяющий производить зимние сорта дизтоплива из летнего непосредственно на малотоннажном НПЗ или нефтебазах удаленных объектов.

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