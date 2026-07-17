Яйца и масло дешевеют, сахар и овощи дорожают: инфляция в Челябинской области разогналась до 5%

Фото: Светлана Маковеева

В июне цены на Южном Урале выросли на 1,1% по сравнению с маем, а годовая инфляция ускорилась до 5%. Как рассказали в пресс-службе Отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России, больше всего подорожали услуги, заметно прибавили в цене непродовольственные товары, а продукты питания показали самый скромный рост.

Для сравнения: в целом по стране инфляция составила 6%, так что челябинцы пока в выигрыше, хотя расслабляться рано. Самым приятным сюрпризом июня стали куриные яйца — они дешевеют уже не первый месяц благодаря сезонному увеличению объемов производства в регионе.

Пятый месяц подряд снижаются цены и на сливочное масло — это связано с ростом молочных надоев не только на Урале, но и по всей стране. А вот сахар подорожал: спрос на него вырос, а производство сократилось в ожидании нового урожая свеклы. Также прибавили в цене картофель, лук, капуста и морковь — отечественные запасы почти иссякли, а импортные овощи поступают на полки по более высоким ценам.

В сегменте непродовольственных товаров порадовала электроника: ноутбуки, планшеты, смартфоны, пылесосы и электрочайники заметно подешевели благодаря укреплению рубля и охлаждению спроса. А вот топливо подорожало из-за временного снижения объемов производства нефтепродуктов на фоне ремонтов на НПЗ, совпавшего с высоким сезонным спросом.

В услугах картина неоднозначная: некоторые театры снижали стоимость билетов, чтобы заполнить залы, подешевел отдых в местных санаториях, но зато выросли в цене путевки за рубеж — южноуральцы предпочитали поездкам по региону туры в Турцию, Египет и страны Юго-Восточной и Средней Азии. В итоге инфляция в Челябинской области ускорилась, но пока остается ниже общероссийской — 5% против 6%.

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