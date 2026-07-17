Прекрасная дань памяти: в честь погибших бойцов спецоперации в Челябинске высадили яблони

Саженцы высадили в память о бойцах. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В память о погибших бойцах в Челябинске высадили 18 саженцев яблонь. Деревья появилась на территории центра помощи детям «Аистенок». Вместе с волонтерами деревья памяти сажали родные погибших воинов. А к каждому саженцу прикрепили именную табличку героя спецоперации.

– Подопечные центра будут ухаживать за деревьями, организаторы – приезжать и помогать им. Это будет не только дань памяти погибшим за Родину, но и патриотическое воспитание подрастающего поколения, – подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Челябинской области Надежда Солдатенкова.

Высаженные яблони сорта «Роялти». Организаторы акции обещают, что весной у деревьев будут нежно-розовые цветы, как у сакуры.

Ранее деревья памяти высадили на территории ЧВВАКУШа, около госпиталя ветеранов войн и в сквере «Молодежный».

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