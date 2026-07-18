В Челябинске мотоциклист-бесправник устроил игру в догонялки с сотрудниками ДПС

Челябинец свалился с мотоцикла, но обошелся без фатальных травм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске погоня за нарушителем на мотоцикле закончилась аварией.

Сотрудники ДПС дежурили в Калининском районе, когда мимо них промчался мотоцикл «Рокот». Полицейские бросились в погоню за наглецом, но тот упорно не хотел останавливаться.

— В ходе движения лихач неоднократно создавал аварийные ситуации, демонстративно «играя» с инспекторами, — рассказали в региональной Госавтоинспекции. — Он периодически сбавлял ход и останавливался, но при приближении патрульного автомобиля резко ускорялся, возобновляя движение.

В конце концов мотоциклист доигрался. Он не справился с управлением и врезался в ограждение рядом с местом дорожных работ.

Оказалось, что нарушитель – 23-летний бесправник. В отношении молодого человека составили протоколы о вождении без прав, отсутствии номеров и полиса ОСАГО, выезде на встречную полосу и неповиновении законным требованиям полиции.

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