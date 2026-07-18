Челябинцы потребовали 14,5 млн после смерти младенца «набитого тряпками»

В качестве компенсации запросили 14,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный райсуд Челябинска начал рассматривать иск семьи Ершовых к областному патологоанатомическому бюро. Медиков требуют выплатить 14,5 млн рублей в качестве морального вреда после того, как из тела умершего младенца пропали внутренние органы.

Как сообщает Pchela.news, истцами выступают все члены семьи: потерявшие ребенка супруги, их дочь, две бабушки и дедушка умершего младенца.

В иске челябинцы заявляют, что перенесли травму из-за смерти ребенка, а то, что потом случилось с телом младенца, усилило страдания родственников еще сильнее, пошатнуло здоровье, оказало влияние на всю последующую жизнь.

Напомним, мальчик появился на свет в 2022 году. Во время беременности никаких отклонений не находили, но после родов врачи сообщили, что у малыша синдром Дауна и порок сердца. Мальчика перевели в другую больницу. Там у него случился разрыв легких. Спустя две недели малыша не стало.

Родители убеждены, что мальчика неправильно подключили к аппарату ИВЛ. Они утверждают, что документов о диагнозе сына не получали.

Ребенка похоронили, но потом решили провести эксгумацию, чтобы выполнить экспертизы и все-таки выяснить подлинную причину смерти. Работа экспертов оказалась невозможно. Выяснилось, что в теле ребенка нет внутренних органов. Оно, по словам родителей, было «набито тряпками».

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