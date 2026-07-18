Молодой человек и пенсионер пострадали в ДТП в Челябинске

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП
На улице Дарвина в Челябинске утром 18 июля произошла авария.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись LADA Granta под управлением 21-летнего водителя и LADA Granta, за рулем которой был 68-летний мужчина.
Машины помяло. Оба водителя получили травмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.