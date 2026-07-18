Молодой человек и пенсионер пострадали в ДТП в Челябинске

Пострадали два человека Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Дарвина в Челябинске утром 18 июля произошла авария.

Фото: ГАИ Челябинска

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись LADA Granta под управлением 21-летнего водителя и LADA Granta, за рулем которой был 68-летний мужчина.

Машины помяло. Оба водителя получили травмы.

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