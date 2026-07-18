Через пенсионеров отмывали деньги подпольных казино: в Челябинске мошенники придумали фантастическую историю, чтобы оправдаться

От мошенников пострадали пожилые жители Челябинска, Магнитогорска и других городов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в суд передали уголовное дело двух кемеровчан о мошенничестве. По версии следствия, мужчины помогли украсть у пенсионеров из нескольких регионов России 10 млн рублей. Один из обвиняемых работал курьером телефонной мошеннической схемы, второй вел наблюдение за передачей денег.

Сами обвиняемые выдвинули иную версию. По словам мужчин, они участвовали в отмывании денег от игр в подпольном казино. Средства якобы обналичивали через счета пенсионеров.

— Выдвинутая обвиняемыми версия опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами, — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.