Прокуратура нашла антисанитарию в летних лагерях Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

В Еткульском районе прокуратура и Роспотребнадзор проверили соблюдение санитарных норм в пришкольных детских лагерях.

В Каратабанской и Белоносовской школах обнаружили нарушения. Как сообщили в региональной прокуратуре, в лагерях не соблюдали санитарные нормы при организации детского питания, приготовлении пищи и хранении продуктов.

Сотрудников школ привлекли к административной ответственности. Нарушения после проверки устранили.

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