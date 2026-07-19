Решают стратегические задачи: Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В третье воскресенье июля отмечается День металлурга. С праздником жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер и подчеркнул особую роль отрасли для Южного Урала.

По его словам, металлургия стала основой, на которой строится и развивается экономика региона. Челябинская область заслуженно называется опорным краем России, и в этом большая заслуга тысяч работников отрасли.

Глава региона подчеркнул, что вклад металлургов в победу в Великой Отечественной войне актуален и сегодня. Он отметил, что нынешнее поколение специалистов продолжает решать стратегически важные задачи, включая обеспечение оборонного комплекса и укрепление технологического суверенитета страны.

– ММК, ЧТПЗ, ЧЦЗ и другие предприятия региона продолжают наращивать объемы производства, осваивать новые линейки товаров, внедрять современные экологические стандарты. Они задают высокие планки качества, надежности и ответственности.

Губернатор отдельно выразил благодарность ветеранам отрасли. Он подчеркнул, что их опыт и приверженность делу служат примером для молодых специалистов.

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