Нашли в трех метрах от берега: шестилетняя девочка утонула в озере в Челябинской области

Следователи выясняют все обстоятельства. Фото: СУ СК России по Челябинской области

Шестилетняя девочка утонула в озере Песчаном в Челябинской области. Трагедия произошла днем 18 июля в Увельском районе. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что малышка вместе с другом, 5-летним мальчиком, без сопровождения взрослых пришли к водоему. Девочка зашла в воду, но выбраться уже не смогла.

Тело нашли очевидцы в трех метрах от берега. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе, почему дети оказались у воды без присмотра.

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