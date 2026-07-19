Челябинка прописала в квартире четырех иностранцев и стала фигурантом уголовного дела

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске вскрыли очередную «резиновую квартиру». 38-летняя женщина умудрилась поставить на учет в своей квартире четырех иностранцев. Подлог обнаружился во время проверки: полицейские при осмотре квартиры и опросе соседей выяснили, что зарегистрированные жильцы там не живут.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, на челябинку завели уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Всех прописанных сняли с миграционного учета.

В полиции напомнили, что сообщить о нарушениях миграционного законодательства можно по телефонам 02 или 102.

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