Школьник из Магнитогорска взял золото на международной олимпиаде по химии

Фото: Министерство образования и науки Челябинской области

Выпускник магнитогорской школы № 5 Ярослав Косолапов в составе национальной команды стал победителем 58-й Международной химической олимпиады, которая прошла в Ташкенте.

В олимпиаде участвовали более 360 школьников из 93 стран. Победу одержала российская команда, в которую вошли два московских школьника, а также ребята из Магнитогорска и Краснодарского края. Они успешно прошли теоретический и практический этапы, каждый из которых длился по пять часов. Это позволило всесторонне оценить их химические навыки.

Абсолютным победителем стал москвич Арсений Гасаненко. Но и результат южноуральца попал в число сильнейших.

– Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде – яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам, – прокомментировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Ярослав Косолапов — многократный победитель Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом году он стал золотым медалистом 59-й Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии. В этом году он подтвердил свое мастерство на 60-й Менделеевской олимпиаде в Москве, заняв шестое место в мировом рейтинге и второе место среди российских участников. Особенно впечатляющим был его результат во втором теоретическом туре, который стал лучшим среди всех участников. Достичь таких высот ему помогли учителя, наставники, представители региона, родители и близкие.

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