«Мы устали слушать ваши крики радости»: челябинцы жалуются на шум из-за соседства с ЗАГСом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Металлургического района Челябинска устали от свадеб под окнами. Соответствующий пост с «криком души» появился в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсетях. Жильцы дома по улице Румянцева, где на первом этаже находится отдел ЗАГСа, просят молодоженов и их гостей перестать шуметь и мусорить.

– Мы прекрасно понимаем, что у вас радость и праздник. Мы практически каждый день радуемся за вас, что создаются новые семьи, но мы так устаем слышать ваши крики радости, – пишет автор поста. – На улице лето, окна открыты. Вы и ваши гости подъезжаете к ЗАГСу и начинаете сигналить, а после регистрации начинаете орать, поздравляя молодых. Окна открыты, спящие дети подпрыгивают от испуга.

Отдельное недовольство у жителей дома вызывает мусор, который остается после торжеств. По словам автора поста, во дворе регулярно находят пустые бутылки и разбитое стекло.

– Для вас это один праздник, а у нас таких регистраций по 12 в день. Помните, что тут живут люди, для которых это повседневная жизнь. Слышать каждые полчаса крики уже невыносимо. Мусор, который вы оставляете, это отдельная история. Потом за домом как в свинарнике.

Автор поста просит молодоженов и гостей ЗАГСа учитывать, что учреждение находится в жилом доме, и переносить шумные поздравления в кафе или на специально отведенные площадки. В комментариях пользователи разделились: одни поддержали жалобу, другие считают, что подобные неудобства — неизбежная часть городской жизни.

– Поддерживаю автора. Обращайтесь во все инстанции. Пусть что-то решают. Это невозможно. Людям в выходной отдохнуть надо, а тут похлеще, чем на работе устанешь от их веселья, – пишет один из подписчиков сообщества «Подслушано ЧМЗ».

– 50 лет ЗАГС существует, регистрации в нем 24 на 7. Не мешало. Девушку замуж не берут, ей обидно. Раз до сих пор спит, отдыхая, так и жениха проспала.

– Регистрации там практически каждый день, и когда гости с утра пораньше хлопушки взрывают, а потом музыку врубают и орут, а у тебя 6-месячный ребенок только уснул, а из-за этого подрывается с диким ором, тут мало приятного.

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