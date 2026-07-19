Долгие годы считались пропавшими: в Челябинской области ищут потомков погибших советских военнопленных

Фото: virtora.ru

Музей Победы на Поклонной горе ищет родственников советских военнопленных, погибших в нацистских лагерях. В списке — 87 уроженцев Челябинской области. Специалисты надеются найти их потомков и восстановить судьбы солдат, которые долгие годы считались пропавшими без вести.

Работу ведет Специальный центр сохранения памяти при музее. Его задача — собрать и открыть для широкой публики электронную базу данных о красноармейцах, погибших в плену на территории СССР и оккупированных стран Европы.

В качестве примера сотрудники приводят историю Александра Булыкина, уроженца Челябинской области 1911 года рождения. В начале Великой Отечественной войны он был призван на фронт, а в мае 1942 года попал в плен в боях под Красным. Младший лейтенант погиб в концентрационном лагере в августе 1943 года.

— Надеемся, что родственники выйдут с нами на связь и помогут установить судьбы своих близких. Наша цель — создание открытой электронной базы данных с информацией о советских военнопленных, — отметил ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Сотрудники музея направляют запросы в архивы разных регионов и просят местные власти подключиться к поиску потомков погибших бойцов. В частности, такие обращения уже отправлены в архивные службы и органы самоуправления.

По словам Бориса Чельцова, после публикаций в региональных СМИ в центр уже начали поступать отклики. Ответы пришли из Башкортостана, Бурятии, Чечни и других регионов.

В музее подчеркивают: возвращение имен солдат — это не только восстановление исторической справедливости, но и важная часть сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

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