Ехали без шлемов в темноте: двое подростков пострадали в ДТП с мотоциклом в Челябинской области

Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аргаяшском районе два человека серьезно пострадали в ДТП. Авария произошла поздним вечером на дороге Камышевка – Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым.

Как рассказали в районном ОМВД, водитель ВАЗ-21120 на перекрестке врезался в мотоцикл Motoland Enduro 250. Мотоцикл ехал по главной дороге, но без фар. Управлял им 17-летний подросток. Ни на нем, ни на его пассажире, также подростке, не было шлемов и защитной экипировки.

При столкновении юный мотоциклист получил открытый перелом основания черепа, у его пассажира закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом ноги. Обоих пострадавших доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

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