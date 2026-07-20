Средний размер ипотечного кредита на Южном Урале дорос до 3,58 млн рублей

За год Челябинская область опустилась в рейтинге с 20-го места на 34-е Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область заняла 34-е место в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки, опубликованном «РИА Новости». На каждую тысячу работающих южноуральцев приходится по 15,8 ипотечного кредита. Год назад этот показатель равнялся 16,7.

Средний размер кредита достиг 3,58 млн рублей (год назад он составлял 3,22 млн рублей). Доля просроченной задолженности по ипотеке в регионе выросла с 0,72 до 1,19%.

На первом месте в рейтинге Тыва, где на тысячу работающих жителей приходится по 26,6 ипотечного кредита, а средняя сумма такого кредита составила 4,77 млн рублей. Москва в рейтинге на 76-м месте. На тысячу экономически активных жителей — 10,5 кредита, средняя сумма ипотеки равна 7,72 млн рублей.

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