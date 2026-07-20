Чтобы вода не доставала: в Челябинске могут поднять дорогу под мостом на Северо-Крымской

Переустройством дороги могут заняться в следующем году Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин предложил перестроить дороги под мостом на улице Северо-Крымской, чтобы избежать подтоплений.

Сейчас проезд на участке перекрыт с обеих сторон от реки Миасс. Дело в том, что на Шершневском водохранилище после обильных дождей увеличили сброс воды. Уровень реки поднялся. Вода зашла на дорогу.

Автомобильный проезд закрывали и во время прошлогоднего паводка.

— Надо запроектировать на будущий год: поднять дорогу сантиметров на двадцать, — заявил Алексей Лошкин. — Это снимет много вопросов.

Замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев отметил, что такое изменение дороги сократит высоту проезда под мостом.

— Для легкового транспорта достаточно, — не уступил Алексей Лошкин.

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