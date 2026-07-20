Подвалы превратились в бассейны после сильного дождя в поселке под Челябинском

Фото: прокуратура Челябинской области

Жители поселка Есаульский пытаются справиться с катастрофическими последствиями сильного дождя, который прошел в конце минувшей недели.

Как сообщает 1obl.ru, после двухчасового ливня вода скопилась в подвалах и даже зашла в дома.

Жители винят в проблеме не только обильные осадки, но и ближайшее болото. В советские годы его выкачивали, копали траншеи, так что потопов не возникало. Недавно в Есаульском собирали подписи, чтобы расчистить болото, но дождь пошел прежде, чем удалось что-то предпринять. Ситуацию ухудшило то, что земля и так уже была насыщена влагой.

После жалоб жителей в поселок приехали представители прокуратуры и окружной администрации. Они объяснили, что компенсации жителям просто так выплачивать не будут. Для этого надо подать заявку и дождаться визита специальной комиссии. Рассчитывать на денежную поддержку можно будет, только если комиссия подтвердит, что в доме нарушены условия проживания.

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