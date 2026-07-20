В Челябинской области в зоне подтопления остаются больше 100 участков

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области продолжается вызванный обильными дождями паводок.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, 20 июля в селе Воздвиженка Каслинского округа остаются в воде 12 приусадебных участков.

В Верхнем Уфалее за минувшие сутки вода отошла от всех жилых домов, но по-прежнему подтоплено 119 участков.

Сейчас из подвалов домов мотопомпами откачивают воду.

— В минувшие сутки были обследованы 130 придомовых территорий, оказана адресная помощь 18 гражданам по доставке бутилированной воды и продуктов питания, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.