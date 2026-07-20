В Верхнеуральске появился конный памятник Николаю II

Фото: администрация Верхнеуральского округа

В Верхнеуральске прошла церемония открытия памятника Николаю II. Скульптуру императора установили рядом со Свято-Никольским собором.

Памятник посвящен визиту Николая, тогда еще цесаревича, в Верхнеуральск в 1891 году.

— Уставший с дороги, цесаревич скромно поужинал и удалился на покой, а наутро весь город собрался, чтобы увидеть его, — сообщили в администрации Верхнеуральского округа — После парада местных казаков Николай Александрович сказал: «Отличный ваш полк, превосходный — благодарю!». Казаки провожали своего августейшего атамана целых семь верст.

Фото: администрация Верхнеуральского округа

Со скульптурой соседствуют качели, детская площадка и прогулочные дорожки. Кроме того, в том же сквере находится братская могила красных партизан и аллея в память о 59 казаках – героях Первой мировой.

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