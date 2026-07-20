Бурлящие потоки воды затопили пещеру Ледяной Сказ в Челябинской области

Фото: кадр из видео Вячеслава Гончарова

Сильные ливни привели к затоплению одной из самых известных пещер Челябинской области - Шемахинской-1, которую туристы еще называют Ледяным Сказом или просто Сказом.

После затяжных дождей подземные полости переполнились, и вода с грохотом вырвалась наружу. Бурлящие потоки хлынули из пещеры и затопили туристическую тропу. По словам очевидцев, зрелище больше похоже на мини-водопад, чем на обычный выход грунтовых вод.

Пещера находится недалеко от Нязепетровска, у поселка Сказ, и считается третьей по протяженности в Челябинской области. Внутри расположены два небольших озера. Зимой они замерзают, образуя ледяные сталактиты и сталагмиты, а летом, наоборот, таяние льда и дожди часто приводят к подтоплениям узких ходов.

Однако, по словам местных жителей, такого сильного напора воды здесь не наблюдали даже в весенний паводок.

При этом в целом ситуацию с паводками на Южном Урале власти держат под контролем, несмотря на то, что осадков в этом сезоне выпало больше нормы.

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