В Челябинской области спрогнозировали подъем воды в реках и водоемах

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На Южном Урале в ближайшие дни сохранится нестабильная гидрологическая обстановка. Уровни воды в реках продолжают колебаться, а специалисты предупреждают жителей о возможных подтоплениях в опасных зонах. За последние сутки амплитуда изменений уровня воды в водоемах региона составила от -26 до +60 сантиметров. Самый заметный подъем зафиксировали на реке Уфа в Нязепетровске. Кроме того, в верховьях Миасса, в районе Новоандреевки, вода вновь выходит на пойму.

По прогнозам метеорологов, с 21 по 23 июля зоне риска окажутся участки рек ниже водохранилищ, а также малые реки. Сложная ситуация наблюдается не только в Челябинской области, но и в соседних регионах – Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Как сообщает «Губерния», на Южном Урале продолжают следить за уровнем воды в водохранилищах. Рост показателей отмечают в Иремельском, Магнитогорском, Кыштымском, Долгобродском, Верхне- и Нижнеуфалейском водохранилищах, а также в Поликарповском и Миасском прудах. При этом в Зюраткульском, Аргазинском и Шершневском водохранилищах вода постепенно уходит. Сброс воды регулируется: на Аргазинском он составляет 51 кубометр в секунду, на Шершневском — 59 кубометров, что находится в пределах нормы.

Ситуацию обсудили на заседании рабочей группы в министерстве экологии региона. В Верхнем Уфалее сохраняется режим повышенной готовности, однако обстановка постепенно стабилизируется. В Кыштыме продолжается контролируемый сброс воды и усиленный мониторинг. В Нязепетровске из-за максимального сброса с водохранилища подтопило огороды и участок дороги, однако жилые дома не пострадали. В Миасском округе укрепляют дамбу озера Драга и установили дополнительный временный гидропост, а в селе Смородинка дежурит техника на случай паводка.

В Златоусте уровень воды в водоемах снижается, а затопленные ранее участки уже освободились от воды. В Кусе ситуация остается стабильной – запас свободной емкости водохранилища позволяет контролировать уровень.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и просят жителей быть внимательными.

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